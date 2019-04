Caixa divulga condições especiais de financiamento para setor de transporte

Depois de o governo federal anunciar um pacote de medidas aos caminhoneiros, que ameaçam uma nova paralisação, a Caixa Econômica Federal anunciou condições especiais de empréstimos e serviços para este público. A partir de quarta-feira, 17, o banco público disponibiliza a linha de crédito BNDES Finame, destinada à aquisição de máquinas e equipamentos novos, além de ônibus e caminhões, que pode agora chegar a 100% do valor do bem. Nas condições anteriores, o financiamento estava limitado a 80% do valor.

O pacote de vantagens da Caixa, conforme nota à imprensa, também inclui uma modalidade de capital de giro (recursos do PIS) com taxas a partir de 0,83% ao mês, isenção de IOF e prazo de até 24 meses. Para esta operação, o banco público destinou o valor de R$ 5 milhões mensais que será ofertado exclusivamente ao setor de transportes. Quem optar por abrir uma conta na Caixa também terá isenção das taxas de prestação de serviços que tradicionalmente são cobradas por grandes instituições financeiras de varejo.