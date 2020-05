Caixa abre 39 agências em MS até 12h neste sábado

ão 39 agências abertas em MS para o atendimento referente ao benefício - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Para quem pretende sacar o auxílio emergencial, as agências da Caixa Econômica de MS vão abrir às 8h e fechar às 12h. São 39 agências abertas em MS para o atendimento referente ao benefício. A partir de hoje (30) será possível a transferência do benefício para contas da Caixa ou de outros bancos.

Em época de pandemia, o auxílio emergencial está sendo pago a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. Os beneficiários poderão fazer o saque em espécie e transferir os valores para contas de qualquer outro banco.

Na Capital estarão abertas as unidades da Afonso Pena, 3.436; Barão do Rio Branco, 1.119; 13 de Maio, 2.837; Rua Bahia, 639; 15 de Novembro, 608; Avenida Gunter Hans, 3.602; Avenida Mascarenhas de Moraes, 2.470; Mato Grosso, 2.942; Gury Marques, 1.292; Rua Valdez, 69; Avenida Bandeirantes, 2.010; Avenida Tamandaré, 2,957, Avenida Coronel Antonino, 98; Avenida Eduardo Elias Zahran, 1.789; e Avenida Luiz Alexandre de Oliveira, 1.

No interior do Estado serão mais 24 agências. Em Dourados serão três, sendo duas localizadas na Avenida Marcelino Pires, 3.023 e 1.297, e mais uma Avenida Weimar Gonçalves Torres, 2.467. Já em Três Lagoas serão mais duas unidades, na Rua Elvirio Mancini, 923 e Avenida Antonio Trajano dos Santos, 321.

Também funcionarão hoje as unidades dos municípios de Amambai, Anastácio, Aquidauana, Caarapó, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Fátima do Sul, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia.