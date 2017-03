Caixa abre 1.841 agências neste sábado para saque de contas inativas do FGTS

A Caixa Econômica Federal tem neste sábado, 11, 1.841 agências abertas entre as 9h e as 15h para pagar os valores de contas inativas do FGTS. As agências estarão abertas para, exclusivamente, realizar pagamento, solucionar dúvidas, promover acertos de cadastro dos trabalhadores e emitir senha do Cartão Cidadão.

Todas as agências serão abertas duas horas mais cedo na segunda e na terça-feira (dias 13 e 14). A exceção são os postos de atendimento dentro de repartições públicas, que não são caracterizados agências.

"Não é necessário madrugar nas agências. A Caixa se preparou para este momento, com o objetivo de dar a melhor qualidade de atendimento aos trabalhadores e clientes que irão sacar suas contas inativas", salienta o diretor executivo de Fundos de Governo da Caixa, Valter Nunes, em nota.

O saque de valores de contas inativas do FGTS poderá ser realizado até 31 de julho. A partir de 10 de março, o calendário está aberto para pagamento dos trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro; a partir de 10 de abril, abre para os nascidos em março, abril e maio; 12 de maio para os aniversariantes de junho, julho e agosto; e a partir de 14 de julho até 31 de julho para os nascidos em dezembro.

Veja Também

Comentários