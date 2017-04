Caetano: criação de grupo para avaliar metodologia de cálculo do RPPS é 'normal'

O secretário da Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, evitou dar detalhes sobre a função do grupo de trabalho criado nesta segunda-feira, 17, com o objetivo de avaliar e aperfeiçoar as metodologias de apuração do resultado financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos Servidores Públicos Civis da União. A decisão está publicada em portaria no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira.

Segundo ele, é "normal" a criação desse tipo de grupo de trabalho que faz modelagens.

Segundo a portaria, o trabalho deve contemplar: "avaliação da aderência das hipóteses e premissas utilizadas na apuração do resultado atuarial do RPPS da União e na elaboração das projeções financeiras e atuariais que acompanham o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) e o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA); harmonização de conceitos e procedimentos relativos ao registro das receitas, despesas e resultados do RPPS da União nos demonstrativos fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop); desenvolvimento de modelos estatísticos destinados a subsidiar simulações e estudos sobre eventos que possam resultar em impactos nas projeções financeiras e atuariais do RPPS da União".

As atividades do grupo, formado por integrantes de secretarias das duas pastas, terão a duração de 120 dias, contados do ato de designação de seus membros, prorrogável por igual período. O relatório final do grupo será encaminhado aos secretários de Previdência, do Tesouro Nacional, de Orçamento Federal e de Planejamento e Assuntos Econômicos, "para avaliação e providências que entenderem cabíveis".

