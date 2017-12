CAE faz hoje leitura de relatório de indicada ao Cade e poderá marcar sabatina

Paula atua na área antitruste e é sócia do escritório Trench, Rossi e Watanabe. - Foto: Reprodução / G1

Apenas um dia depois de o presidente Michel Temer indicar a advogada Paula Farani de Azevedo para conselheira do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e relator da indicação, fará nesta terça-feira (12) a leitura de seu relatório na comissão. Com isso, a sabatina poderá ser marcada já para a próxima semana - a data ficará a critério de Jereissati. A nomeação de Paula depende ainda de aprovação do plenário.

Há a expectativa no Cade de que Paula tome posse até janeiro, quando acaba o mandato de Gilvandro de Araújo, o que evitaria vacância no plenário. Filha do secretário-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevedo, e da embaixadora do Brasil junto à ONU, Maria Nazareth Azevedo, o nome de Paula foi levado até o presidente Temer pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira (PSDB-CE).

Depois de uma série de nomeações de conselheiros de fora da área da concorrência no governo Temer, o nome de Paula foi bem recebido na área e por integrantes do Cade. Paula atua na área antitruste e é sócia do escritório Trench, Rossi e Watanabe. Foi coordenadora de Análise de Infrações em Agricultura e Indústria da extinta Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça, que era um dos braços do Sistema Brasileiro da Concorrência. Se aprovada, o Cade terá três mulheres no tribunal ao mesmo tempo pela primeira vez.