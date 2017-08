CAE do Senado aprova indicação de Paulo Souza e Maurício Moura à diretoria do BC

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira, 29, os nomes de Paulo Sérgio Neves de Souza e Maurício Costa de Moura para as diretorias de Fiscalização e de Administração do Banco Central, respectivamente. Souza recebeu 14 votos favoráveis e 1 contrário. Moura recebeu a mesma votação: 14 a 1.

Com a aprovação na CAE, os nomes vão agora para o plenário do Senado, para aprovação final.

Se a aprovação ocorrer nos próximos dias, eles já poderão participar do próximo encontro do Comitê Monetário Nacional (Copom), marcado para 5 e 6 de setembro.

