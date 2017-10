CAE conclui leitura de relatórios e fará sabatina de indicados ao Cade dia 17

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado fez nesta terça-feira, a leitura dos relatórios dos nomes indicados pelo presidente Michel Temer para superintendente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro, e para conselheira do órgão, Polyanna Vilanova. A leitura dos relatórios é o passo que precede a sabatina dos indicados, que será feita na próxima terça-feira, 17.

Foi concedida vista coletiva aos senadores da comissão, como determina o regimento. Cordeiro é hoje conselheiro do Cade e foi indicado ao cargo de superintendente com apoio do presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI). Apesar de sua indicação ser vista como política, Cordeiro é elogiado por advogados que atuam no Cade por seu trabalho como conselheiro.

Em seu relatório, o senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) ressaltou a trajetória de Cordeiro no serviço público - ele é analista de finanças da Controladoria Geral da União (CGU) originalmente - e como professor. A relatora Simone Tebet (PMDB-MS) também ressaltou o currículo de Polyanna e os prêmios que ela ganhou ao longo de sua carreira.

Polyanna é advogada e sócia do escritório Siqueira Castro e foi indicada para concluir o mandato de Cordeiro como conselheira do Cade, que vai até julho de 2019. Ela participou da defesa em casos envolvendo a Petrobras e ex-dirigentes da estatal julgados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) nos últimos anos, inclusive em prestações de contas da petrolífera assinadas pela ex-presidente Dilma Rousseff quando presidia o conselho de administração da empresa.

