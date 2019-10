CAE aprova recondução de Alexandre Cordeiro e Valter Agra para o Cade

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou a recondução de Alexandre Cordeiro e Valter Agra para os cargos de superintendente-geral e procurador-geral, respectivamente, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Os dois receberam 20 votos favoráveis e um contra.

A expectativa é que os dois nomes e dos quatro indicados a conselheiro do Cade sejam aprovados pelo plenário do Cade nesta terça-feira, 1º de outubro, ou no dia seguinte, etapa necessária para a nomeação dos indicados pelo presidente Jair Bolsonaro.

O Cade está com apenas três integrantes no tribunal e sem quórum para votações desde julho.

O presidente do Cade, Alexandre Barreto, disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a tendência é que as sessões de julgamento sejam retomadas no dia 16 de outubro. "Há poucas chances de que isso não ocorra", afirmou.