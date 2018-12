Cade vai investigar cartel em obras de Salvador após denúncia da Odebrecht

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu processo para investigar formação de cartel para fraudar licitações de obras urbanísticas e de construção de corredores viários em Salvador (BA). O processo foi aberto após denúncias feitas pela Odebrecht, que assinou acordo de leniência com o órgão, o 15º no âmbito da Operação Lava Jato.

De acordo com a denúncia, as condutas anticompetitivas teriam ocorrido entre julho de 2013 e abril de 2014 e teriam a participação, além da própria Odebrecht, de OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Construtora BSM, Terrabrás Terraplenagens do Brasil e Constran Construções e Comércio.

As licitações fraudadas incluíram o projeto de requalificação da área da Barra, na orla de Salvador, e a implantação de corredores de transporte. De acordo com a denúncia, as empresas mantiveram contatos, trocaram informações e combinaram os vencedores nas licitações.