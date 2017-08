Cade recomenda reprovação de venda da Liquigás pela Petrobras

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) emitiu hoje (29) parecer em que recomenda a reprovação da venda da Liquigás, subsidiária da Petrobras, à Companhia Ultragaz. O órgão identificou preocupações em relação à concorrência no mercado.

Agora, o parecer será encaminhado ao tribunal do Cade, que será o responsável por autorizar ou recusar a operação.

Por meio de nota ao mercado, a Petrobras informou que tanto a empresa quanto a Ultragaz acreditam que há iniciativas capazes de solucionar as preocupações concorrenciais levantadas pela Superintendência-Geral do Cade. Ambas empresas continuarão colaborando com o Cade para tentar aprovar a operação.

