Cade julgará fusão da Bolsa com Cetip na próxima quarta-feira (22)

A fusão entre BM&FBovespa e Cetip é o único ato de concentração da pauta de julgamentos do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) da próxima semana. A informação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 16, conforme antecipou na Quarta-feira (15) a Coluna do Broad.

A conselheira Cristiane Alkmin é a relatora do caso. A sessão está marcada para quarta-feira, dia 22, com início às 10h. Nesse dia, o tribunal do Cade ainda vai analisar um requerimento.

A deliberação sobre o ato entre Bolsa e Cetip ocorrerá 270 dias depois de sua notificação ao Cade e, como a Coluna do Broad informou, a expectativa é de aprovação, que deve vir com alguns remédios, como a abertura de serviços para terceiros, de forma que a operação não crie novas barreiras à chegada de concorrentes no Brasil.

