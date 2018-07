Cade e MP deflagram Operação Nexus para investigar cartel em licitações no ES

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e o Ministério Público (MP) do Estado do Espírito Santo deflagraram nesta terça-feira, 17, a Operação Nexus, que investiga a formação de cartel para fraudar licitações feitas por órgãos capixabas.

Foram feitas buscas e apreensões da qual participaram 12 servidores do Cade e 20 do MP. A suspeita é que o esquema tenha fraudado licitações realizadas pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do ES desde 2008. Os envolvidos teriam combinado preços e propostas e divido clientes.

A estimativa é que o cartel tenha elevado os preços pagos pelo Estado entre 10% a 20% nesse período.