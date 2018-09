Cadê dinheiro para muro na fronteira neste orçamento 'ridículo'?, pergunta Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira querer saber "onde" está o dinheiro para financiar segurança na fronteira e a construção de um muro na fronteira com o México na última parcela da proposta orçamentária em tramitação no Congresso do país, chamada por ele de "ridícula".

"Eu quero saber onde está o dinheiro para a segurança na fronteira e o MURO neste projeto de lei orçamentário ridículo, e de onde ele virá após as eleições de meio de mandato? Democratas estão obstruindo a Fiscalização da Lei e a Segurança na Fronteira. REPUBLICANOS TÊM DE ENDURECER FINALMENTE!", exclamou Trump em sua conta no Twitter.

Há dois dias, o Senado americano aprovou, por 93 votos a sete, o segundo pacote orçamentário, de US$ 854 bilhões, que garantiu o financiamento dos departamentos de Defesa, Saúde e Serviços Humanos, Trabalho e Educação, a maior parte do gasto total do governo.

Ainda resta, contudo, um terceiro e último pacote de gastos, que deve passar por votação no Senado nos próximos dias. Este é o de maior divergência entre republicanos e democratas, pois contém questões como a imigratória e o possível financiamento do muro mencionado por Trump, o que divide os dois partidos.

Para evitar novas paralisações do governo federal americano, o orçamento tem de ser aprovado antes de se iniciar o ano fiscal de 2019, em outubro próximo.

Na semana passada, um pacote de US$ 147 bilhões já havia sido aprovado para financiar o Departamento de Energia, o de Assuntos de Veteranos e o Poder Legislativo.