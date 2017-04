Cade aprova venda de fatia da Petrobras em bloco da Bacia de Santos para Total

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição, pela francesa Total E&P do Brasil, de 22,5% da participação nos direitos, obrigações e responsabilidades detidas pela Petrobras no contrato de concessão do bloco BM-S-11, localizado na bacia do pré-sal de Santos. A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O ativo alvo da operação integra o Cluster Iara, que inclui os campos de Berbigão, Sururu e Atapu Oeste.

O ato de concentração aprovado pelo Cade faz parte do acordo geral de colaboração (Master Agreement) relacionado à parceria estratégica estabelecido entre as duas empresas em dezembro do ano passado. Ao todo, a Petrobras irá receber com as transações previstas no acordo geral um valor estimado de US$ 2,2 bilhões.

