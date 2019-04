Cade aprova venda de fatia da Eletrobras na TME para a Alupar

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição, pela Alupar, da participação de 49% da Eletrobras na Transmissora Matogrossense de Energia (TME). A Alupar já detinha 46% do capital social da empresa e, com o novo negócio, passará a ter o controle acionário da transmissora. O aval do Cade está formalizado no Diário Oficial da União (DOU).

A TME explora o sistema de transmissão de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, cobrindo aproximadamente 348 quilômetros por meio da LT Jauru-Cuiabá e da subestação 500 kV/750 MVA Jauru.

"As requerentes justificam a operação sob o ponto de vista estratégico, ressaltando que a operação permite à compradora desenvolver e investir em infraestrutura no setor de energia, enquanto para os vendedores representa oportunidade de reduzir a alavancagem financeira e o endividamento das empresas Eletrobras", cita parecer do Cade.

O negócio aprovado confirma resultado de leilão realizado ano passado para alienar participações societárias da Eletrobras e controladas em Sociedade de Propósito Específico.