Cade aprova venda da fatia da Pfizer no Teuto

A Superintendência-Geral Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a venda e transferência da participação de 40% que a Pfizer detinha no Laboratório Teuto para membros da família Melo, que já era controladora da companhia e agora ficará com 100% do negócio, pois o laboratório americano tinha interesse em deixar o mercado de genéricos em todo o mundo. A Pfizer havia comprado a participação no Teuto em 2011, em um desembolso de R$ 400 milhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

