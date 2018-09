Cade aprova venda da Eletroacre para Energisa

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição, pela Energisa, de aproximadamente 86,71% das ações representativas do capital social da Eletroacre, antes detidas pelo Grupo Eletrobras.

A decisão está publicada no Diário Oficial da União(DOU) e ratifica o resultado de leilão realizado no fim de agosto, quando o controle acionário da distribuidora foi vendido para a Energisa.

No mesmo leilão, a Energisa ainda levou a Ceron, cuja operação também já foi aprovada pelo Cade.

As duas distribuidoras foram qualificadas no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do Governo Federal, junto com outras quatro do Grupo Eletrobras, para concessão à iniciativa privada. Além de Eletroacre e Ceron, já foram leiloadas as distribuidoras Cepisa (PI) e Boa Vista Energia (RR).

O leilão de desestatização da Amazonas Energia está marcado para 25 de outubro e o do Companhia Energética de Alagoas (Ceal) ainda não foi definido, segue suspenso em virtude de decisão judicial.