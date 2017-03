Cade aprova negócio entre Petrobras e Total relacionado a térmicas na Bahia

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições ato de concentração entre a Petrobras e a empresa francesa Total, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU).

A operação aprovada consiste na aquisição, pela Total, de 50% do capital social e direitos de voto detidos pela Petrobras na Termobahia, incluindo as térmicas Rômulo de Almeida e Celso Furtado. Os ativos estão localizados no Estado da Bahia.

O contrato relacionado à Termobahia faz parte do acordo geral de colaboração (Master Agreement) relacionado à parceria estratégica estabelecido entre as duas empresas em dezembro do ano passado. Ao todo, a Petrobras irá receber com as transações previstas no acordo geral um valor estimado de US$ 2,2 bilhões.

