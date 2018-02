Cade aprova compra da Votorantim pela ArcelorMittal com restrições

Os conselheiros João Paulo Resende e Cristiane Alkmin votaram pela reprovação da operação - Foto: Conselho Administrativo de Defesa Econômica

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira, 7, com restrições, a compra da Votorantim Siderúrgica pela ArcelorMittal. Dois conselheiros chegaram a votar pela reprovação da operação, mas foram vencidos pela maioria, que seguiu o voto da relatora Polyanna Vilanova.

Nos últimos meses, Polyanna negociou com as empresas um acordo que prevê a venda de dois pacotes de ativos para duas empresas diferentes, que corresponderão a 1/3 do que foi comprado pela ArcelorMittal. "O acordo tem aptidão para minorar significativamente os riscos concorrenciais", afirmou. "A proposta de acordo contempla todas as preocupações levantadas nas análises".

Como antecipado pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, o acordo prevê a venda de um pacote de ativos produtivos nos mercados de aços longos, comuns e perfilados a um comprador, e outro pacote de produção de trefilados e fio máquina para um segundo comprador. As vendas incluem unidades hoje da ArcelorMittal em Cariacica (ES), Itaúna (MG) e outras duas unidades em local não divulgado.

Além da relatora, votaram pela aprovação do acordo os conselheiros Maurício Maia e Paulo Burnier e o presidente Alexandre Barreto. Os conselheiros João Paulo Resende e Cristiane Alkmin votaram pela reprovação da operação.