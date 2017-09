Cade aprova ato de concentração entre DuPont e FMC Corporation

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições o ato de concentração entre a E.I. Du Pont de Nemours and Company (DuPont) e a FMC Corporation. Segundo informações do Cade, trata-se da aquisição pela DuPont da totalidade de ativos e de propriedades representativos do negócio de Saúde e Nutrição da FMC (exceto o negócio de Ômega 3 da FMC), cuja oferta de hidrocolóides especializados é feita no âmbito nacional e internacional.

A operação está relacionada ao Acordo em Controle de Concentrações (ACC) firmado entre as empresas The Dow Chemical Company (Dow) e DuPont junto ao Cade, como condições para aprovação da fusão entre ambas.

Segundo dados da operação disponíveis no Cade, dentre os compromissos firmados, ficou acordada a venda do negócio desinvestido da DuPont, referente a suas atividades globais de defensivos agrícolas, que abrangem diversos ingredientes ativos e produtos formulados de inseticidas e herbicidas, bem como atividades de pesquisa e desenvolvimento de defensivos agrícolas. A aquisição pela FMC do Negócio Desinvestido da DuPont tem como contrapartida a aquisição pela DuPont do Negócio de Saúde e Nutrição da FMC, que é a operação em análise pela superintendência.

