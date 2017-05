Cadastros em programas de fidelidade crescem 17,1% em 2016, diz Abemf

Os cadastros em programas de fidelidade no Brasil chegaram a 89,6 milhões ao término de 2016, segundo informações da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (Abemf). O número, que compila dados de seis empresas associadas à entidade (Dotz, Grupo LTM, Multiplus, Netpoints, Smiles e TudoAzul), representa um aumento de 17,1% na comparação com o fim de 2015.

No quarto trimestre de 2016, foram emitidos 53,8 bilhões de pontos/milhas, um crescimento de 6,7% em relação ao trimestre anterior. A Abemf também informa que foram resgatados 43,5 bilhões de pontos/milhas nos últimos três meses do ano passado, alta de 10,3% ante o período de julho a setembro de 2016.

Já o faturamento total das empresas associadas à entidade chegou a R$ 1,51 bilhão entre outubro e dezembro do ano passado, um crescimento de 8,4% na base anual.

Em nota, o presidente da Abemf, Roberto Medeiros, avalia que o mercado de fidelidade ainda possui espaço para crescer no País. "Temos vários desafios, mas o principal deles envolve a adesão de cada vez mais participantes, fato que vem ocorrendo pelo crescimento do volume de cadastros nos programas demonstrado por nossos indicadores."

Destinos

A entidade também informa que as passagens aéreas foram responsáveis por 75,7% do total de pontos/milhas trocados em programas de fidelidade no quarto trimestre de 2016. Segundo a Abemf, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza são os destinos nacionais mais procurados, enquanto Miami (EUA), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) e Orlando (EUA) são as cidades mais visadas no exterior.

