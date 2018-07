Cadastro positivo pode facilitar crédito para mais de 550 mil pessoas no MS

Cadastro positivo pode facilitar crédito para mais de 550 mil pessoas - Reprodução

O projeto que facilita o acesso ao crédito para bons pagadores segue com situação indefinida na Câmara dos Deputados. O PLP 441, de 2017, aguarda a votação dos destaques em Plenário para ser enviado ao Senado. A expectativa do governo é de que a aprovação do projeto dê um fôlego para a economia.

Segundo um levantamento realizado pela Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), mais de 550 mil pessoas seriam inclusas no programa só no Mato Grosso do Sul. A medida pode gerar uma injeção de cerca de R$ 20 bilhões ao estado.

O presidente executivo da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), Elias Sfeir, argumenta que o projeto vai ampliar a oferta de crédito para os consumidores.

"O Cadastro Positivo permite que as empresas que concedem crédito tenham uma avaliação individual e mais precisa do histórico de crédito do consumidor. Com isso, o modelo do cadastro positivo pode proporcionar créditos mais acessíveis e baratos por meio da diminuição de títulos na oferta de crédito e maior concorrência na oferta crédito e pela criação do mercado de crédito."

Apesar de tramitar em caráter de urgência e ser um dos projetos considerados prioritários pelo governo, o texto ainda não tem data para a votação dos destaques no Plenário da Câmara. Se aprovado, o PLP segue para análise dos senadores.