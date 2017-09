Cadastro em programa de fidelidade sobe 24% e bate marca de 100 milhões no 2º tri

Os cadastros em programas de fidelidade atingiram 100 milhões no segundo trimestre deste ano, correspondendo a um crescimento de 24% em relação ao verificado em igual período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 20, pela Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (Abemf), no 2º Fórum Brasileiro de Fidelização.

O número compila resultados de seis empresas associadas à entidade (Dotz, Grupo LTM, Multiplus, Netpoints, Smiles e TudoAzul).

Foram 60 bilhões de pontos e milhas emitidos no período, o que equivale a um aumento de 25% em relação ao segundo trimestre de 2016. Desse total, 87% vieram do varejo e de cartões de crédito, e o restante, de viagens. Já os pontos e milhas resgatados somaram 49 bilhões, número 33% superior ao do segundo trimestre do ano passado. As passagens aéreas continuaram como as mais procuradas (76%), seguidas por produtos e serviços.

Com isso, a taxa de burn earn, que mede a razão entre pontos e milhas resgatados e acumulados, atingiu 81% entre abril e junho de 2017, quatro pontos percentuais acima do observado em igual intervalo do ano passado. Nesse cenário, o faturamento das empresas associadas aumentou 9% em relação ao segundo trimestre de 2016, chegando a R$ 1,49 bilhão.

Em discurso de abertura do evento, o presidente da Abemf, Roberto Medeiros, comemorou os resultados do período. Medeiros atribuiu o crescimento de todos os indicadores do setor ao interesse cada vez maior dos brasileiros em programas de fidelização e aos esforços das empresas em desenvolver e oferecer novas alternativas aos consumidores. "E a cultura do brasileiro não é a de usar e abusar dos programas de fidelidade", afirmou, reforçando o potencial de expansão do mercado.

Destinos mais procurados

No cenário nacional, São Paulo se manteve como o destino de viagem mais procurado para o resgate de passagens aéreas, seguida de Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Salvador.

Em viagens internacionais, Miami está no topo de ranking, seguida de Orlando, Buenos Aires, Nova York e Lisboa.

