Cadastramento gratuito de empresas na Campanha Nome Limpo termina na próxima sexta-feira

A adesão para as empresas é gratuita e pode ser feita até a próxima sexta-feira, dia 1º de novembro - Foto: Divulgação/Assessoria

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) segue com os preparativos para a 14ª edição da campanha de recuperação de crédito Nome Limpo, que será realizada de 9 a 13 de dezembro, na sede da entidade. Empresas de diversos segmentos, entidades representativas de classe e instituições financeiras podem participar e atender seus clientes na estrutura preparada dentro da ACICG. A adesão para as empresas é gratuita e pode ser feita até a próxima sexta-feira, dia 1º de novembro.

Letícia Ribeiro, Gerente de Negócios da ACICG, diz que a campanha é bastante aguardada pelo comércio, e reforça que será a última oportunidade do ano. “O Nome Limpo possibilita às empresas o recebimento e regularização dos créditos perdidos, a reativação de clientes antigos e, ainda, contribui para o aquecimento do mercado para as compras de Natal. Esses fatores somados ao desejo das pessoas de regularizarem sua situação financeira, e à liberação do 13º salário gera excelentes resultados fazendo com o que o dinheiro volte a circular aqui na cidade”, explica.

As empresas interessadas em participar para oferecer aos seus clientes oportunidades diferenciadas de negociação de débitos devem procurar a Associação Comercial até o dia 1º de novembro. Os clientes inadimplentes das empresas participantes serão convidados via e-mail, telefone, SMS e também cartas enviadas via Correios para aproveitar a campanha e as empresas contarão com o apoio de um conciliador capacitado pelo TJMS para realização das audiências de tentativas negociações dos débitos, entre outros benefícios. As vagas são limitadas e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3312-5063 e 99660-5033.

Em 2018, graças ao maior feirão de negociação de débitos de Mato Grosso do Sul, mais de mais de R$3 milhões foram negociados e voltaram a circular na economia do município. O montante superou o valor de recuperação esperado para todo o período, e representou a exclusão de quase 4 mil títulos do banco de dados do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC). “A nossa expectativa para este ano é manter o número de atendimentos em relação a campanha do ano passado”, finaliza a gerente comercial da ACICG, Letícia Ribeiro.

Serviço

Data: 9 a 13 de dezembro

Adesão pelas empresas: 1º de novembro

Local: ACICG – Rua 15 de Novembro, 390, Centro

Informações: (67) 3312-5063 e 99660-5033.