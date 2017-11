Buscapé registra recorde de acessos na virada da Black Friday

O Buscapé, líder global em comparação de preços, registrou recorde de acessos no início da madrugada de ontem (24), a Black Friday - Divulgação

O Buscapé, líder global em comparação de preços, registrou recorde de acessos no início da madrugada desta sexta-feira (24), a Black Friday. Somando os acessos no site (responsivo e desktop) e aplicativo, chegou a registrar 32 vezes mais acessos, na comparação com a média do horário em um dia comum, batendo o recorde registrado em 2016, quando o site registrou picos de 30 vezes mais acessos.

Oficialmente, a Black Friday do Buscapé teve início às 20h, com a entrada da home com as principais ofertas do e-commerce, mas o maior volume de tráfego foi registrado entre 22h de quinta-feira (23) e 2h de sexta-feira (24). “Nos preparamos durante seis meses para alcançarmos esses números, o recorde é reflexo da nossa estratégia crossmedia, que previu ações on e off-line”, afirmou Fábio Sakae, vice-presidente de Marketing e Produto do Buscapé.

Muitos descontos ultrapassaram os 70%. Smartphones, como sempre, foram os produtos mais buscados pelos consumidores, seguido por televisores, notebooks, refrigeradores e ar condicionado. Neste ano, os acessos via mobile registraram 80% para pesquisas via smartphone e tablets. Para a Cyber Monday a expectativa é que os consumidores continuem atentos às ofertas.

“Nosso movimento continua muito forte, por isso acreditamos que o consumidor está comparando os preços para comprar na Cyber Monday, segunda-feira (27), quando teremos novas ofertas, principalmente de eletrônicos e produtos de informática”, conclui Sakae.

