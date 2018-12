Bundesbank reduz projeções para avanço do PIB da Alemanha em 2018 e 2019

A Alemanha deverá crescer menos do que se estimava neste e no próximo ano, segundo relatório semestral do Banco Central da Alemanha, conhecido como Bundesbank.

No documento, publicado nesta sexta-feira, o BC alemão prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) da maior economia europeia terá expansão de 1,5% em 2018 e de 1,6% em 2019. Anteriormente, as projeções eram de ganhos de 2% este ano e de 1,9% no próximo.

Para 2020, o Bundesbank manteve previsão de crescimento econômico de 1,6%. Para o ano seguinte, a expectativa é de avanço um pouco menor, de 1,5%.

O BC alemão também ajustou suas projeções de inflação ao consumidor para 2018, de 1,8% a 1,9%, e para 2019, de 1,7% a 1,4%. Já para 2020, a previsão foi confirmada em 1,8%, nível que deverá se repetir em 2021, segundo o documento.