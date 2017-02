Budweiser no meio da polêmica sobre imigração

A decisão de Donald Trump de impedir temporariamente a entrada de imigrantes de sete países está sendo endereçada em uma peça publicitária da Budweiser, marca de cerveja da AB InBev. O comercial, que foi divulgado no YouTube na quinta-feira, 2, e já passa da marca de 8 milhões de visualizações, cria uma ficção em torno de Adolphus Busch, um dos fundadores da Anheuser Busch, imigrante alemão que chegou aos EUA em 1857.

Em uma das cenas do vídeo de 1 minuto, um homem diz ao protagonista: "Você não parece ser daqui." Após divulgação do comercial, a empresa foi criticado por personalidades dos EUA alinhadas às políticas de Trump. A Anheuser Busch disse, em nota, ter criado "uma propaganda para mostrar a ambição de nosso fundador e sua busca pelo sonho americano". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

