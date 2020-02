O Ministério da Economia formalizou a nomeação de Bruno Bianco Leal no cargo de secretário especial de Previdência e Trabalho. - Reprodução

O Ministério da Economia formalizou a nomeação de Bruno Bianco Leal no cargo de secretário especial de Previdência e Trabalho. Bruno Bianco era o adjunto e assume a chefia da área no lugar de Rogério Marinho, que foi elevado a ministro de Estado, para a pasta do Desenvolvimento Regional.