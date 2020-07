British Airways aposenta mais cedo frota de 747-400 da Boeing

Boeing 747 - (Foto: Reprodução)

A British Airways informou nesta sexta-feira, 17, que iria aposentar toda sua frota de Boeing 747-400, com efeito imediato, por causa da queda nas viagens graças à pandemia da covid-19.

A companhia britânica, integrante do International Consolidated Airlines Group (IAG), que reúne Ibéria e Vueling, entre outras empresas, disse que passará a operar modelos mais modernos e eficientes no consumo de combustível, como seus novos A350 e 787, o que ajudará a atingir sua meta de emissão zero líquida de carbono até 2050.

A British Airlines tem uma frota de 31 Jumbos, sendo a maior operadora atualmente desse modelo. Anteriormente, a previsão é que eles voassem até 2024.