BRF retoma nesta terça abates de aves na unidade de Mineiros, em Goiás

A BRF informou que nesta terça-feira, 11, retomará os abates na planta de Mineiros, em Goiás, que foi reaberta nesta segunda-feira. Conforme comunicado, a atividade se dará "após o devido preparo das linhas de produção". A unidade tem capacidade para abater 26 mil perus e 115 mil frangos por dia.

No último dia 8 de abril, a empresa recebeu autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para retomar as operações na unidade da cidade de Mineiros após a realização de auditoria e mediante a realização de testes em laboratórios credenciados, segundo explica a companhia.

Por causa da interdição da unidade da BRF, uma das 21 investigadas na Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, as granjas do município chegaram a acumular mais de 300 mil perus em situação de abate, por causa do fechamento da agroindústria desde o dia 17 de março. Diariamente, o frigorífico abate 25 mil aves.

