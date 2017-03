BRF: já foi esclarecido pelo ministro que carne não oferece risco à saúde pública

O conselheiro do grupo BRF e ex-ministro do Desenvolvimento Luiz Fernando Furlan disse que o governo já esclareceu que não há risco para a saúde pública nas irregularidades apontadas pela Operação Carne Fraca. Furlan falou rapidamente com jornalistas na saída de uma reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

Segundo o conselheiro, os desdobramentos da operação não foram discutidos na reunião.

Furlan evitou falar em nome da empresa e disse não ter conhecimento do tamanho do impacto da crise desencadeada pela operação na BRF.

Ele se reunirá ainda nesta terça-feira com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. "Vou agradecer o ministro (Blairo) pela reação rápida do governo que conseguiu reabrir mercados internacionais", afirmou.

