BRF diz que até o momento não foi intimada sobre processo do DPDC

A BRF informou nesta quarta-feira, 10, por meio de sua assessoria, que "até o momento não foi intimada e não teve acesso às cópias do processo" instaurado pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), órgão da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça.

Mais cedo, o Broadcast (serviço de notícias em tempo real da Agência Estado) divulgou despachos do Diário Oficial da União (DOU) pelos quais o DPDC resolveu instaurar processos administrativos contra a BRF e outros dois frigoríficos, "ante aparente violação" de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

Os três estabelecimentos - que também são investigados pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal - têm 10 dias para apresentar defesa.

Veja Também

Comentários