Brasília recebe feira de franquias até sábado

Começa hoje (6) a Brasília Expo Franquias 2017, maior feira do setor do Centro-Oeste. O evento tem 60 expositores de mais de 150 marcas e vai até sábado (8) no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, na região central da cidade.

Nos stands, os visitantes poderão conhecer oportunidades de investimentos em franquias junto com associações parceiras, shopping centers, bancos, entidades de governo e incorporadoras.

A organização do evento espera 10 mil visitantes, principalmente do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Pará, Bahia, Maranhão e Piauí. Na última edição, a feira teve público de 6 mil pessoas.

A empresária Nayara Costa entrou no mercado de franquias na feira do ano passado e este ano decidiu voltar para ver o que há de novo no setor para avaliar investimentos em novas áreas. “Estou aqui para conhecer novas oportunidades, nada imediato. Ver como está o mercado, ver o que a gente tem de novo. Investir em áreas diferentes. É bom a gente dar uma diversificada.” disse.

De acordo com os organizadores, o objetivo da feira é estimular a geração de negócios no setor de franquias em Brasília e região em um ambiente propício para a realização de negócios.

Para o gerente comercial Josivaldo Pereira, a feira é importante para que haja um contato inicial entre os visitantes e as franquias. “Eu vim aqui fazer um contato inicial, olhar quais são as marcas que estão expondo e de repente iniciar o meu negócio”, disse.

*Estagiária sob supervisão da editora Luana Lourenço

