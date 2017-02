Brasileiro PJ Pereira vai presidir júri em Cannes

O publicitário brasileiro PJ Pereira, cofundador da agência Pereira & ODell, sediada em San Francisco, nos EUA, vai presidir o júri da categoria Entertainment Lions, ligada ao festival Lions Entertainment, evento paralelo ao Cannes Lions - Festival Internacional de Criatividade, que tem o Estadão como representante oficial no Brasil.

Outra categoria do evento, a Entertainment Lions for Music, será liderada por Olivier Robert-Murphy, diretor global de novos negócios da gravadora Universal Music Group, conforme anunciado na quarta-feira, 8.

"As agências têm de garantir o retorno sobre o investimento das marcas, mas pensar também no tempo que o consumidor está gastando para assistir ao seu trabalho. Esse equilíbrio é o desafio central que a indústria enfrenta hoje", disse Pereira, na quarta-feira, 8, em comunicado.

A agência que leva o nome de Pereira e de seu sócio, Andrew ODell, foi fundada como um braço americano do grupo brasileiro ABC, de Nizan Guanaes. A empresa chegou a ter uma filial no País, fechada em 2016. Antes mesmo de ser vendido para a Omnicom, o ABC já tinha deixado de deter o controle da agência de San Francisco.

Prêmios. A Pereira & ODell foi um dos grandes destaques de Cannes Lions em 2013. A iniciativa The Beauty Inside (Beleza Interior) ganhou Grand Prix (grande prêmio) nas categorias Cyber e Branded Content & Entertainment.

A ação era formada por uma série de curtas-metragens produzidos para divulgar componentes da Intel e notebooks da Toshiba. Dirigidos pelo cineasta Drake Doremus, os filmes foram exibidos no site de vídeos You Tube.

O site The Hollywood Reporter divulgou, em janeiro, que o conceito The Beauty Inside poderá ser adaptado para o cinema nos EUA, em produção a ser estrelada por Emilia Clarke, atriz conhecida pela série Game of Thrones e pelo filme Como Eu Era Antes de Você. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

