Brasil terá 19 jurados na edição deste ano de Cannes Lions

O Brasil terá 19 jurados na edição de 2017 do Cannes Lions - Festival Internacional de Criatividade, que acontece entre os dias 17 e 24 de junho, na Riviera francesa. Desse total, 16 profissionais atuam no País e outros três exercem funções em agências e empresas no exterior. O jornal O Estado de S. Paulo é o representante oficial de Cannes Lions no Brasil.

Além de ter dois presidentes de júri - Mário DAndrea e PJ Pereira, em Radio Lions e Entertainment Lions, respectivamente -, o País também estará representado na comissão julgadora de Titanium, considerada a categoria mais importante do festival, com Nizan Guanaes, fundador do Grupo ABC.

Nizan será jurado em Cannes pela quarta vez. Ele estreou no festival em 1992, como jurado de Film Lions. Em 1994, foi o primeiro brasileiro a presidir um júri no evento (na categoria Press). Em 2005, participou do time inaugural de Titanium. "Quero defender as ideias do Brasil com unhas e, principalmente, dentes", disse o publicitário sobre a "missão" de ser jurado no festival.

Outro "veterano" que aparece entre os jurados de Cannes é Erh Ray, copresidente da Havas Creative Group e da BETC no Brasil. "Sinto-me honrado em representar o Brasil numa categoria tão importante quanto Film. Sem falar que é uma experiência única o convívio com o júri, e o contato direto com produções de diferentes países e culturas", afirmou.

Novas vozes

Um outro destaque na seleção dos jurados este ano foi a escolha de profissionais que não atuam em agências de publicidade. Entre os brasileiros estão executivos de grandes empresas nacionais e estrangeiras, como Natura, Burger King, Coca-Cola e ABInBev. A meta da organização é que os prêmios reflitam, cada vez mais, a visão dos clientes sobre o que deve ser considerado uma peça publicitária eficaz.

De acordo com o diretor executivo comercial do Grupo Estado, Flávio Pestana, o festival, agora presidido pelo brasileiro José Papa Neto, fez algumas modificações nos júris para aumentar a eficiência dos debates e garantir voz a todos os participantes. No ano passado, o Cannes Lions teve 380 jurados trabalhando presencialmente, número que cairá a 285 no evento deste ano.

O executivo destacou na segunda-feira, 10, durante o anúncio dos jurados brasileiros, que 95 profissionais completarão o júri, mas trabalhando remotamente na pré-seleção das peças. Todos os participantes brasileiros, destacou Pestana, estarão presencialmente em Cannes Lions.

Diante da redução do número total de jurados, houve também uma diminuição da participação brasileira. No ano passado, o Brasil havia somado um total de 21 jurados em Cannes Lions. Em relação à escolha dos profissionais deste ano, Pestana afirmou que se trata de "um time de altíssimo nível e que, com certeza, representará o País muito bem".

Consolidação

Ao longo dos últimos anos, Cannes Lions ampliou seu escopo - foram criados três eventos paralelos ao festival principal: Lions Health, Lions Entertainment e Lions Innovation - e novas categorias de premiação (são, ao todo, 24). Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo no fim de 2016, Papa Neto frisou que o festival viverá um momento de consolidação, mantendo o mesmo número de eventos e premiações.

JURADOS

PROFISSIONAIS COM ATUAÇÃO NO PAÍS:

Cyber:

Sérgio Gordilho, copresidente da Africa

Design:

Mário Narita, presidente da Narita Design

Direct:

Moacyr Netto, diretor de criação da W3Haus

Film Craft:

Roberto Coelho, sócio da Satélite Áudio

Film:

Erh Ray, copresidente da Havas Creative e da BETC

Entertainment:

Marcelo Páscoa, diretor de marketing da Coca-Cola

Glass:

Andréa Alvares, vice-presidente de marketing da Natura

Health & Wellness:

Diego Freitas, diretor de criação da Havas Worldwide

Media:

Miriam Shirley, vice-presidente de mídia da Publicis Brasil

Mobile:

Rafael Pitanguy, vice-presidente de criação da Y&R

Outdoor:

Bruno Prósperi, diretor de criação da AlmapBBDO

PR:

Gabriel Araújo, vice-presidente da Ketchum

Print & Publishing:

Cláudio Lima, diretor executivo de criação da Ogilvy

Promo & Activation:

Célio Ashcar Júnior, sócio da Aktuellmix

Radio (presidente de júri):

Mário DAndrea, presidente e diretor de criação da Dentsu

Titanium:

Nizan Guanaes, fundador do Grupo ABC

PROFISSIONAIS COM ATUAÇÃO FORA DO PAÍS:

Entertainment (presidente de júri):

PJ Pereira, sócio da Pereira & ODell (EUA)

Entertainment:

Ricardo Dias, vice-presidente de marketing para a América Central da ABInBev (México)

Creative Effectiveness:

Fernando Machado, líder global de marketing do Burger King (EUA)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários