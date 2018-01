Brasil registra saldo positivo de US$ 3,7 bilhões no comércio de petróleo

Governo do Brasil

Para 2018, a previsão do ministério é de um novo saldo positivo – terceiro seguido se a projeção se confirmar - Divulgação

Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil exportou mais petróleo do que comprou. A diferença entre importações e exportações deixou um saldo positivo de US$ 3,7 bilhões. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (2) pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic).

Com a recuperação da Petrobras e o aumento da produção de petróleo, o País conseguiu alcançar esse número. O secretário de Comércio Exterior do Mdic, Abrão Neto, explicou que esse saldo positivo não é algo recorrente e que tradicionalmente o Brasil importa mais do que vende.

Para 2018, a previsão do ministério é de um novo saldo positivo – terceiro seguido se a projeção se confirmar. “Do lado das exportações, isso deve ocorrer em razão de aumento da produção”, explicou Neto. Ele lembrou que a Agência Nacional do Petróleo (ANP) prevê um crescimento de 11,5% na produção deste ano. “Boa parte desse aumento deve ser canalizado para as exportações”, disse.