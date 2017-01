Brasil registra mais de 4,61 milhões de trocas de operadora telefônica em 2016

A Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABRTelecom) divulgou, essa semana, dados sobre o número de usuários de telefones fixos e móveis que realizaram trocas de operadoras de telefonia durante o ano de 2016. De acordo com o balanço, 4,61 milhões de pessoas trocaram de operadora em todo o país no ano passado, sendo que os assinantes de telefones fixos demandaram 1,28 milhão de trocas (28%) e os usuários de telefones móveis, 3,32 milhões (72%),

O relatório das migrações realizadas mostrou que, de 2008 – quando teve início a portabilidade numérica - até 2016, as solicitações de transferência de operadora com manutenção do mesmo número de telefone foram originadas por usuários de telefones fixos em 36% das vezes e por portadores de telefones móveis em 64% dos casos, gerando a realização efetiva de mais de 35 milhões de trocas.

Em 2008, quando serviço começou a ser implementado no país, gradativamente até ser oferecido em todas as regiões, o número de usuários que optaram pela portabilidade foi de mais de 117 mil trocas.

