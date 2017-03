Brasil informa países sobre suspensão de 21 certificados de exportação de carne

O Brasil comunicou a todos os países que compram carnes dos 21 frigoríficos investigados na Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, que foram suspensos os registros de exportação dessas unidades, disse o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Segundo ele, "é natural agora recebermos pedidos de esclarecimento de cada um desses países". O ministro disse ainda que esta é uma chance para o governo brasileiro dar informações detalhadas a cada país, para evitar embargos totais e por tempo indeterminado.

Maggi reforçou a segurança e a robustez dos sistemas brasileiros de produção de carnes e de defesa agropecuária, e ressaltou que o objetivo, no momento, é tranquilizar os mercados interno e externo. "Estamos dando aos mercados importadores a garantia de que não há problemas com os produtos embarcados", disse. "Nosso sistema detecta tudo. É totalmente rastreado. Ontem (terça-feira, 21), por exemplo, vimos que havia um caminhão levando mercadoria para o Chile. Então, pedimos ao frigorífico que o veículo retornasse para não criar problema com o país."

