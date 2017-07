Brasil foi um dos motores de crescimento do Casino no 1º semestre, diz Giscard

O presidente do conselho de administração do grupo francês Casino, Antoine Giscard d'Estaing, salientou, durante teleconferência com jornalistas na manhã desta quinta-feira, 27, que o Brasil foi um dos motores do crescimento e da rentabilidade da companhia no primeiro semestre do ano. A empresa controla o Grupo Pão de Açúcar (GPA) no País. Ele destacou o crescimento "muito rápido" do segmento de autosserviço (cash and carry) no País, com a bandeira Assaí, e também das vendas "tradicionais". "A dinâmica do Assaí continua muito forte", afirmou.

Durante a apresentação, Giscard também comentou sobre o controle de custos do grupo no Brasil e avaliou que o GPA, como um todo, apresentou um bom resultado no período. O executivo enfatizou ainda o progresso da contribuição da filial do Brasil nos números da empresa como um todo.

