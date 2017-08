Brasil entrará no ano de 2018 crescendo acima de 3%, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quarta-feira, 23, que o Brasil entrará em 2018 crescendo acima de 3% na comparação com os mesmos trimestres de anos diferentes. Segundo ele, o PIB potencial do País pode chegar a 4% ao ano com aprovação das reformas.

Para ele, o ajuste fiscal e a aprovação das reformas permitirão um ciclo de crescimento de longa duração e baixa volatilidade. "Estamos fazendo reformas fundamentais para aumentar o PIB potencial do Brasil. Trabalhamos para aumentar a capacidade do País de produzir mais e melhor ", afirmou, em palestra no Congresso Aço Brasil 2017.

Meirelles também enfatizou a importância da Reforma da Previdência proposta pelo governo e à espera de votação no plenário da Câmara dos Deputados. "A evolução atual da Previdência não é sustentável. Sem a reforma, cada vez mais o orçamento do governo passará a ser ocupado pelos gastos previdenciários", repetiu.

Ao citar a aprovação do Teto de Gastos, ele lembrou que o governo já está "apertando ao máximo" as despesas discricionárias. "(Sem o corte de gastos) o governo ou aumenta impostos ou toma mais recursos emprestados, o que aumenta os juros. Não há alternativa", argumentou.

O ministro ainda voltou a citar medidas que estão sendo tomadas pelo governo na área de crédito, como o cadastro positivo e a nova lei de falências.

