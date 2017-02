Brasil e Argentina resolveram recuperar o tempo perdido, diz Meirelles

A reaproximação política e econômica entre Brasil e Argentina é o principal saldo da visita do presidente argentino, Maurício Macri, ao Brasil, segundo avaliou nesta terça-feira, 7, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele participou do almoço oferecido ao visitante pelo presidente Michel Temer no Palácio do Itamaraty. "O fato novo é que os dois governos resolveram de fato recuperar o tempo perdido e avançar em uma série de temas comuns aos dois países", comentou o ministro.

No caso específico do Ministério da Fazenda, os temas são na área de tributação. Os dois países estão revisando o acordo para evitar a bitributação que, segundo Meirelles, é antigo e está desatualizado. "Ambos concordamos que é necessário mudar e está avançando muito bem", comentou. Há também conversas no âmbito do acordo internacional para evitar a erosão da base tributária.

Outro tema da agenda bilateral é a tributação sobre pessoas físicas na Argentina, que tem uma taxação de 1% sobre renda e patrimônio que não tem equivalente no Brasil e não integra o tratado contra bitributação.

Veja Também

Comentários