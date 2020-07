Brasil é admitido como observador no Fórum Internacional de Transporte

O ITF promove pesquisas, discussões e intercâmbio de experiências sobre políticas públicas em todos os modais de transporte - (Foto: Reprodução)

O Brasil foi admitido como membro-observador do Fórum Internacional de Transportes (ITF, na sigla em inglês) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O anúncio foi feito ontem (20) pela articulação. O status de membro-observador tem validade de dois anos, renovável por igual período, e permitirá ao Brasil participar das atividades do fórum.

Com 60 países-membros, o ITF promove pesquisas, discussões e intercâmbio de experiências sobre políticas públicas em todos os modais de transporte (ferroviário, rodoviário, hidroviário, dutoviário e aeroviário).

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), ao participar como observador da articulação, o Brasil terá maior acesso às experiências internacionais na área de transportes e poderá compartilhar com outros membros exemplos de políticas públicas bem-sucedidas no setor.

O Itamaraty disse ainda que embora não seja um requisito formal, a admissão do Brasil como membro-observador do ITF aprofunda mais as relações com a OCDE, cujo pedido de ingresso foi feito pelo Brasil em 2017.

"Embora não constitua requisito formal do processo de acesso à OCDE, a adesão ao fórum aprofunda ainda mais o relacionamento do Brasil com a organização e está alinhada com o propósito do governo brasileiro de constante aperfeiçoamento regulatório", informou o ministério em nota.