Bradesco: lucro líquido recorrente é de R$ 6,645 bi no 4º tri (+14% ante um ano)

O Bradesco teve lucro líquido recorrente de R$ 6,645 bilhões no quarto trimestre do ano passado, cifra 14% maior que a registrada em igual intervalo de 2018, de R$ 5,830 bilhões. Em relação aos três meses anteriores, de R$ 6,542 bilhões, foi registrado incremento de 1,6%.

O resultado do quarto trimestre foi influenciado pelo desempenho operacional, com destaque para o crescimento das margens financeiras, da operação de seguros e receitas com prestação de serviços, conforme explica o Bradesco em relatório que acompanha suas demonstrações financeiras.

"Estes fatores compensaram o crescimento das despesas operacionais, em sua maioria relacionadas às maiores despesas variáveis, e despesas com provisões (PDD expandida), relacionadas ao forte desempenho das operações de crédito, nos comparativos trimestrais", acrescenta o banco.

Em 2019, o lucro líquido do Bradesco foi recorde. Totalizou R$ 25,887 bilhões, aumento de 20% em relação aos R$ 21,564 bilhões apurados no exercício de 2018. No ano passado, o banco conseguiu diminuir a distância que estava de seus pares em termos de retorno e ainda lançou uma ofensiva para controlar suas despesas com um programa de demissão voluntária (PDV) e o fechamento de 450 agências, parte prevista para este ano, após entregar gastos acima de suas projeções (guidances).

A carteira de crédito do banco, no conceito expandida, totalizou R$ 604,953 bilhões no fim de dezembro, elevação de 4,6% em relação a setembro. Em um ano, os empréstimos apresentaram elevação de 13,8%. No quarto trimestre, tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas impulsionaram o maior volume de empréstimos. Enquanto a carteira de indivíduos cresceu 4,9% ante os três meses anteriores, a de empresas avançou 4,5%. Em um ano, as altas foram de 19,2% e 10,7%, respectivamente, com pessoas físicas sendo motor da carteira do banco.

O Bradesco tinha patrimônio líquido de R$ 133,723 bilhões no quarto trimestre, aumento de 10,4% em um ano. Em três meses, foi vista queda de 3,3%. A rentabilidade média sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) foi a 21,2% no quarto trimestre contra 20,2% no terceiro. No ano de 2019, o indicador foi a 20,6% ante 19,0% em 2018.

Os ativos totais do Bradesco foram a R$ 1,409 trilhão no quarto trimestre, expansão de 1,7% em um ano. Em relação aos três meses imediatamente anteriores, de R$ 1,404 trilhão, foi identificada leve alta ficou em 0,3%.