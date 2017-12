Bradesco anuncia linha de crédito de R$ 3 bilhões para micro e pequenas empresas

O Bradesco anunciou a oferta de R$ 3 bilhões em uma linha de capital de giro para a sua base de clientes do segmento de micro e pequenas empresas. A nova linha, que já está disponível na rede de agências, operará com taxas de 1,10% a 1,99% ao mês, de acordo com a garantia, e prazo de até 36 meses. Além disso, o cliente terá 90 dias de carência para o pagamento da primeira parcela. O limite máximo da operação será de R$ 200 mil.

"Diante dos sinais de retomada da economia e do aquecimento do mercado, consideramos oportuno apoiar nossos clientes possibilitando a expansão de seus negócios", afirmou o diretor do Departamento de Empréstimos e Financiamentos, Leandro José Diniz.