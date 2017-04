Bradesco acompanha Copom e reduz juros das principais linhas de crédito

O Bradesco acompanhou a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que reduziu a Selic em 1,00 ponto porcentual, e anunciou corte nas taxas de juros de suas principais linhas de crédito. As novas taxas começam a valer a partir de 17 de março, em toda a rede de agências do banco.

No caso dos clientes pessoa física, o cheque especial teve sua taxa mínima reduzida de 9,65% para 9,57% ao mês, e a máxima caiu de 13,49% para 13,41% ao mês. Já no crédito pessoal, a taxa mínima passou de 1,83% para 1,75% ao mês, e a máxima de 7,66% para 7,58% ao mês. De acordo com nota do Bradesco, as principais linhas de financiamento para pessoa jurídica também acompanharam a mudança da Selic.

O banco lembra ainda que na modalidade de cartão de crédito reduziu os juros do rotativo desde 3 de abril. Com isso, a taxa passou a ser de 3,10% ao mês na mínima e 9,39% ao mês na máxima, equivalente a um corte de 65% na taxa anual. Já o juro do parcelamento da fatura está entre 3,10% e 9,29% a.m., correspondendo a uma redução de 11% na taxa anual.

