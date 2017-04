Bovespa sobe em linha com exterior

A Bovespa abriu o pregão desta quinta-feira, 20, em alta, recuperando parte das perdas de 1,17% da véspera. Às 10h28, o Ibovespa avançava 0,90%, aos 63.991,41 pontos, em linha com a trajetória que predomina nas praças acionárias da Europa e nos índices futuros em Wall Street.

As blue chips sobem de forma generalizada. No entanto, nesta véspera do feriado de Tiradentes, a cautela pode tomar conta dos negócios ao longo da sessão, ponderam operadores, sobretudo diante da indefinição no que diz respeito ao andamento da reforma da Previdência.

Na quarta-feira, 19, o governo fechou um acordo com a oposição que postergou a primeira votação na comissão especial que discute o tema para 2 de maio, um dia depois dos protestos pelo Dia do Trabalhador.

