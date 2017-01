Bovespa sobe 2,41% após corte mais forte da taxa Selic

A Bovespa reagiu com forte alta ao corte de 0,75 ponto porcentual na taxa Selic, que não era descartado no mercado, mas não estava totalmente embutido nos preços. O Índice Bovespa fechou nesta quinta-feira, 12, com ganho de 2,41%, aos 63.953,93 pontos, maior patamar desde 8 de novembro - último pregão pré-eleição de Donald Trump. O volume de negócios na bolsa brasileira totalizou R$ 10,8 bilhões, o maior dos nove pregões do ano.

As altas foram generalizadas, mas tiveram entre os destaques as ações de empresas mais sensíveis a juros. Foi o caso daquelas com alto endividamento e dependente de crédito, como as do setor imobiliário, e as que se beneficiam de um alívio nas contas do consumidor, como as de varejo e as de bancos. Além disso, um corte mais forte acena para o incentivo à economia de maneira geral e aumenta a atratividade da renda variável frente à renda fixa.

Para Alvaro Bandeira, economista da Modalmais, a decisão do Copom teve um quê de surpresa que beneficiou o mercado de ações, mas se justificou por um conjunto de fatores positivos já conhecidos. "Se observarmos bem, os dados da pesquisa Focus desta semana e os do boletim Prisma, divulgado hoje, mostram uma melhora em diversos aspectos da economia", afirma o economista, ressaltando que a escassez de notícias no ambiente político potencializa o ímpeto comprador do investidor.

Apoiados nas recentes altas do minério de ferro e em expectativas otimistas para a empresa, os papéis da Vale tiveram mais uma sessão de altas expressivas. Vale ON e PN ganharam 3,23% e 2,12%, respectivamente. Com isso, acumulam mais de 17% em janeiro. As ações das demais empresas da cadeia do aço também avançaram, com CSN ON (+4,47%) em destaque. Os papéis da Petrobras se beneficiaram da alta do petróleo no mercado externo e subiram 1,66% (ON) e 1,53% (PN).

Entre as ações que responderam mais diretamente à queda da taxa Selic, destacaram-se Br Malls ON (+8,51%), Lojas Americanas PN (+7,36%) e Multiplan ON (+6,45%). Os bancos também integraram esse grupo. Responsáveis por mais de 25% da composição do Ibovespa, as ações do setor financeiro refletiram a expectativa de que o afrouxamento monetário reduza a inadimplência e destrave o crédito. Santander Brasil Unit avançou 5,02%, seguido por Itaú Unibanco PN (+2,54%) e Bradesco PN (+2,35%).

Com o resultado de hoje, o Ibovespa passa a contabilizar alta de 6,19% em janeiro e de 61,86% no acumulado de 12 meses.

