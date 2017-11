Bovespa segue exterior e recua

Em alta desde a abertura nesta sexta-feira, 3, o Ibovespa opera agora em território negativo, em linha com seus pares em Nova York. Mais cedo, o principal índice da Bolsa acelerou os ganhos e renovou máximas, na esteira da divulgação do relatório oficial de empregos (payroll) dos Estados Unidos.

A economia dos Estados Unidos gerou 261 mil vagas em outubro, após ajustes sazonais, segundo o Departamento do Trabalho. Analistas projetavam a geração bem maior, de 315 mil postos. O salário médio por hora caiu US$ 0,01 (-0,04%), na comparação entre outubro e o mês anterior, para US$ 26,53. A projeção era de alta de 0,20%.