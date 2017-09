Bovespa ronda a estabilidade em manhã de vencimento de opções

A Bovespa ronda a estabilidade na manhã desta segunda-feira, 18, de vencimento de opções sobre ações. Segundo operadores, esse fator técnico tende a manter o índice à vista no "zero a zero" até o fim do exercício, no início da tarde.

Às 10h25, o Ibovespa operava em alta moderada de 0,07%, aos 75.777,86 pontos, em linha com suas pares na Europa e com os índices futuros em Wall Street, onde o bom humor é generalizado em meio à expectativa pela reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que tem início na terça-feira, 19.

Embora não haja expectativa sobre mudanças na taxa de juros, o banco central norte-americano poderá dar novos detalhes sobre a possível reversão de seu balanço patrimonial.

Os investidores repercutem na manhã desta segunda-feira o discurso de posse da nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela disse que o Ministério Público deve promover justiça, defender a democracia e "garantir que ninguém esteja acima da lei e ninguém esteja abaixo da lei".

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse pela manhã que acredita que Raquel Dodge "vai atuar dentro da serenidade e rigor com que ela sempre se pautou". Meirelles, assim como fez o presidente Michel Temer em seu discurso na cerimônia mais cedo, disse que o País vive um momento histórico também pelo fato de Raquel ser a primeira mulher a assumir a PGR.

