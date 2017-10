Bovespa ronda a estabilidade após bater recorde na terça-feira

A Bovespa abriu rondando a estabilidade nesta quarta-feira, 11, com fôlego limitado após ter alcançado na terça-feira um novo recorde de fechamento (76.897,20 pontos). Às 10h30, o índice à vista subia apenas 0,09%, aos 76.966,10 pontos.

Entre as blue chips, as ações da Vale caem mais de 1,0%, penalizadas pela desvalorização do minério de ferro na China.

No período da manhã, os mercados globais operam em compasso de espera pela divulgação da ata da mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), quando foi anunciado o programa de enxugamento do balanço da instituição.

O tom do documento, que será conhecido só às 15 horas (de Brasília), pode consolidar as apostas em uma elevação dos juros em dezembro e tende a nortear os negócios.

